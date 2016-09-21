Программа "Вам пригодится" от 23 января 2017 г. Коммунальные услуги

В студии:главный редактор портала "ЖКХприм" - Мария Рогозинская, и Анна Москвичева - заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО "ЖКС-Приморье".

В какие сроки устраняются протечки кровель?

Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя от 27.09.2003 № 170, работы по ремонту кровли выполняются при наступлении устойчивых положительных температур воздуха. Протечки в отдельных местах кровли устраняются в течении 1 суток.

Что включает в себя плата за коммунальные услуги и как она рассчитывается?

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