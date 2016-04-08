«На «Ледоколе» музыка играла...» — концерт группы «SИLA»
15 февраля в эфире «Радио России. Приморье» владивостокская группа «SИLA» дала акустический концерт и представила несколько песен с дебютного LP «Правила». В студии Михаил Коган (вокал), Андрей Солонько (гитара), Игорь Петров (перкуссия).
Ведущий Егор Коваленко, звукорежиссёр Иван Грицкевич.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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