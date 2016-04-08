«Ледокол»: Первый обзорный

В этом выпуске команда музыкального проекта «Радио России. Приморье» не только подводит итоги первых четырех программ, но и приоткрывает процесс создания каждой из них. В обзорном «Ледоколе» услышите группы «Toch-v-Toch», «HAYS», «Starcardigan» и «Бунт Зёрен».

Напомним, свои песни можете присылать на ledokol@vestiprim.com . Все вопросы в WhatsApp +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]