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«Ледокол»: Первый обзорный

«Ледокол»: Первый обзорный

В этом выпуске команда музыкального проекта «Радио России. Приморье» не только подводит итоги первых четырех программ, но и приоткрывает процесс создания каждой из них. В обзорном «Ледоколе» услышите группы «Toch-v-Toch», «HAYS», «Starcardigan» и «Бунт Зёрен».

Напомним, свои песни можете присылать на ledokol@vestiprim.com. Все вопросы в WhatsApp +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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