Программа "Зеленый исток". Картофель.

Картофель — второй хлеб, так его называют. Самый популярный на огороде овощ. Его выращивают все. Какой выбрать сорт и как повысить урожайность, рассказывает Директор сети магазинов "Зеленый исток" Надежда Шалковникова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]