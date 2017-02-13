Программа "Зеленый исток". Картофель.
Картофель — второй хлеб, так его называют. Самый популярный на огороде овощ. Его выращивают все. Какой выбрать сорт и как повысить урожайность, рассказывает Директор сети магазинов "Зеленый исток" Надежда Шалковникова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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