Новости

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:52
  0

Группа «Туманный стон» с премьерами песен в программе «Ледокол»

Группа «Туманный стон» с премьерами песен в программе «Ледокол»

Легендарная Владивостокская группа 2MANный100н готовиться выпустить новый альбом. Запись проходила в Москве, в том числе на народные деньги. Пластинка будет условно разделена на две стороны: это песни Мити Езуты, неизданные ранее и исполненные участником с тридцатилетним стажем Шлёпом, и собственно композиции, написанные Шлёпом. В рамках музыкального проекта «Радио России. Приморье» вы услышите сразу четыре новых песни.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждём писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря