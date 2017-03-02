Группа «Туманный стон» с премьерами песен в программе «Ледокол»

Легендарная Владивостокская группа 2MANный100н готовиться выпустить новый альбом. Запись проходила в Москве, в том числе на народные деньги. Пластинка будет условно разделена на две стороны: это песни Мити Езуты, неизданные ранее и исполненные участником с тридцатилетним стажем Шлёпом, и собственно композиции, написанные Шлёпом. В рамках музыкального проекта «Радио России. Приморье» вы услышите сразу четыре новых песни.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждём писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]