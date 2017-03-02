«Ледокол»: третий обзорный выпуск

Каждый цикл музыкального проекта «Радио России. Приморье», состоящий из четырех программ, завершается обзорном выпуском «Ледокола». В этой программе вы услышите рэп-исполнителя из Уссурийска под псевдонимом «KseroN», группы «SИLA», «mescheryakova» и «Марлины».

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7 914 076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]