«То, что создавалось веками, уничтожалось минутой бомбежки». В студии «Радио России Приморье» Николай Артемович Липеев, фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны

«То, что создавалось веками, уничтожалось минутой бомбежки». В студии «Радио России Приморье» Николай Артемович Липеев, фронтовик, инвалид ВОВ, ветеран Великой Отечественной войны. Николай Артемович родился 30 апреля 1922 года, ему было 19 лет, когда началась Великая Отечественная.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]