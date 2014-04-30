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«То, что создавалось веками, уничтожалось минутой бомбежки». В студии «Радио России Приморье» Николай Артемович Липеев, фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны

«То, что создавалось веками, уничтожалось минутой бомбежки». В студии «Радио России Приморье» Николай Артемович Липеев, фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны

«То, что создавалось веками, уничтожалось минутой бомбежки». В студии «Радио России Приморье» Николай Артемович Липеев, фронтовик, инвалид ВОВ, ветеран Великой Отечественной войны. Николай Артемович родился 30 апреля 1922 года, ему было 19 лет, когда началась Великая Отечественная.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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