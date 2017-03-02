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Музыкальный проект «Ледокол». Группа «Листья Травы»

Музыкальный проект «Ледокол». Группа «Листья Травы»

Группа «Листья Травы» существует почти 30 лет. За это время они успели выпустить два альбома («Листья Травы» (2007) и «Kung-Fu» (2009)). Среди зрителя и слушателя коллектив славится качественным материалом. Даже случайную аудиторию песни «Листьев Травы» ни разу не оставляли равнодушной. В 17-ом выпуске «Ледокола» Юрий Логачёв (вокал, саксофон) и Сергей Соловьёв (гитары) в студии «Радио России. Приморье» не только представили несколько треков группы, но и ответили на вопросы нашего корреспондента.

https://vk.com/listya_travy_vl

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждём писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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