Музыкальный проект «Ледокол». Алина Кендыш

Алина Кендыш — молодая исполнительница из Владивостока. Известна в том числе по проекту CoastWalkers. Занимается музыкой с четырёх лет. В выпуске программы «Ледокол» №18 Кендыш представит четыре своих песни.

https://vk.com/kendymusic

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждём писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7 914 076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]