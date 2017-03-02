Музыкальный проект «Ледокол». Алина Кендыш
Алина Кендыш — молодая исполнительница из Владивостока. Известна в том числе по проекту CoastWalkers. Занимается музыкой с четырёх лет. В выпуске программы «Ледокол» №18 Кендыш представит четыре своих песни.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждём писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7 914 076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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