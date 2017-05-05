Новости Музыкальный проект "Ледокол"

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:51
  0

На «Ледоколе» «Радио России. Приморье» BARLAMA (Кавалерово)

На «Ледоколе» «Радио России. Приморье» BARLAMA (Кавалерово)

Первые песни Иван BARLAMA из Кавалерово пишет в шкафу, используя одеяло как шумоизоляцию. Со студиями в поселке ситуация, как с Хрустальненским ГОКом, поэтому музыкант сооружает собственную — в гараже, где пишет один из главных хитов весны—лета во Владивостоке «Старое фоно».

https://vk.com/barlama

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря