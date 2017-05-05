На «Ледоколе» «Радио России. Приморье» BARLAMA (Кавалерово)

Первые песни Иван BARLAMA из Кавалерово пишет в шкафу, используя одеяло как шумоизоляцию. Со студиями в поселке ситуация, как с Хрустальненским ГОКом, поэтому музыкант сооружает собственную — в гараже, где пишет один из главных хитов весны—лета во Владивостоке «Старое фоно».

https://vk.com/barlama

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]