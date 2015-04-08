"В отличие от хоккеистов мы 20 лет не проигрывали ни одного старта!" — тренер по синхронному плаванию Маргарита Расторгуева

В студии «Радио России. Приморье» тренер по синхронному плаванию краевой спортивной школы Маргарита Расторгуева рассказала Виктории Фоменко об элегантном, но жестком виде спорта — синхронном плавании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]