"В отличие от хоккеистов мы 20 лет не проигрывали ни одного старта!" — тренер по синхронному плаванию Маргарита Расторгуева
В студии «Радио России. Приморье» тренер по синхронному плаванию краевой спортивной школы Маргарита Расторгуева рассказала Виктории Фоменко об элегантном, но жестком виде спорта — синхронном плавании.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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