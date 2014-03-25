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«Радио России. Приморье»: Кто не бросает в беде братьев наших меньших?

«Радио России. Приморье»: Кто не бросает в беде братьев наших меньших?

Помощь. Требуется она каждый день: больным, детям, старикам… но при этом не нужно забывать о братьях наших меньших. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Благотворительный фонд «Умка» вкладывает финансовые и душевные силы в то, чтобы на улицах нашего города было меньше беспризорных и больных животных. Но только вместе мы сможем решить эту проблему эффективно!

Интервью с представителями фонда «Умка» провела Ольга Артемова.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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