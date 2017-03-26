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«Ледокол»: шестой обзорный выпуск

«Ледокол»: шестой обзорный выпуск

В шестом обзорном выпуске «Ледокола»: BARLAMA (Кавалерово), «VR Wasabi» (Владивосток), «Четвёртый дуст» (Арсеньев), «Юго-Vostok» (Владивосток).

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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