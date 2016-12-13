«Диалоги о культуре»: Приморье нуждается в классической гитаре
«Диалоги о культуре» продолжают знакомить слушателя с новыми именами. На этот раз это титулованный гитарист, педагог — Григорий Баранов. В рамках программы он поделился с нами тонкостями владения классической гитарой, своими профессиональными планами и рассказал, почему Приморье так нуждается в звучании классического инструмента.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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