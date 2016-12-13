«Диалоги о культуре»: К кому приходит «Кот Бродского»?
У «Диалогов о культуре» новая героиня — представительница молодого поколения Ольга Аристова, за плечами которой не одно литературное мероприятие. Ольга расскажет о том, что читает нынешнее поколение, а главное — как анализирует прочитанное и на какой площадке делится своими мыслями. Шоу «Кот Бродского» как аккумулятор читающих людей современности в программе «Диалоги о культуре».
Ведущая — Кристина Радченко, гость в студии — арт-директор молодежной библиотеки «Бук» и организатор шоу «Кот Бродского» — Ольга Аристова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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