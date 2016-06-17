«Радио России: Приморье»: Как не попасться на удочку лжеблаготворителей?

5 сентября — Международный день благотворительности. В обществе всегда есть люди, которые стремятся реализовать свое искреннее желание помогать другим. К сожалению, многие из них просто не знают, как и кому они могут помочь. Одежда и игрушки детским домам, средства на операции тяжелобольным, пожертвования на храм – все это традиционные способы, которыми общество стремится сделать мир лучше. Если вдуматься в смысл самого слова «помощь», это и есть содействие кому-либо в том, чтобы он стал сильнее, мощнее, способнее. А так ли это на самом деле? Об этом Ольге Артемовой рассказала Светлана Нестерова, основатель и президент благотворительного фонда «Счастливые дети».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]