«Радио России: Приморье»: Каково это — быть дизайнером одежды во Владивостоке?
Каково это — быть дизайнером одежды во Владивостоке? С какими трудностями сталкиваются молодые творческие натуры? Ольга Артемова поговорила с дизайнером Александром Варлаковым о красоте, стиле и способностях местных модельеров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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