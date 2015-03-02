«Радио России: Приморье»: Каково это — быть дизайнером одежды во Владивостоке?

Каково это — быть дизайнером одежды во Владивостоке? С какими трудностями сталкиваются молодые творческие натуры? Ольга Артемова поговорила с дизайнером Александром Варлаковым о красоте, стиле и способностях местных модельеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]