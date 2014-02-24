«Образование Приморья. Точки роста»: Развитие образования в Приморском крае.
«Образование Приморья. Точки роста»: Развитие образования в Приморском крае.
Ольга Артемова провела интервью с директором департамента образования и науки Приморского края Оксаной Мартыненко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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