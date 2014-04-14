Более 5 млн рублей хотела незаконно вывезти гражданка КНР из Приморья в Китай
В Приморье окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданки КНР, обвиняемой в контрабанде денег.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в ноябре прошлого года 46-летняя женщина, находясь на таможенном посту в поселке Пограничный, незаконно переместила через границу наличные в размере 90 000 долларов США. Полицейские отмечают, что нарушительница знала о правилах таможенного декларирования. Следователи возбудили уголовное дело.
Расследование завершено. Доказана причастность фигурантки к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Законодательством РФ за подобные преступления предусматривается штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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