«Радио России. Приморье»: Сотрудники ГИБДД совместно с байкерами создадут школу фигурного вождения мототранспорта
Интервью на «Радио России. Приморье» с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения старшим лейтенантом полиции Натальей Максимовой провела Ольга Артемова. Сотрудники ГИБДД совместно с байкерами создадут школу фигурного вождения мототранспорта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
08.09.2017 «Образование Приморья. Точки роста»: Развитие образования в Приморском крае.
-
08.09.2017 «Радио России: Приморье»: Каково это — быть дизайнером одежды во Владивостоке?
-
23.08.2017 «Радио России. Приморье»: В интернете появляются ложные сведения о перерасчетах пенсий
-
23.04.2017 «Вести: Приморье. Интервью»: Митя Фомин и его творческая группа выступили в студии «Радио России»
-
18.01.2015 Сотрудники ГИБДД в Приморье проверили у детей знания Правил дорожного движения
-
23.09.2014 В Арсеньеве прошел велопробег школьников, посвященный всероссийскому месячнику безопасности на дороге
Добавить комментарий