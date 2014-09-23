«Радио России. Приморье»: Сотрудники ГИБДД совместно с байкерами создадут школу фигурного вождения мототранспорта

Интервью на «Радио России. Приморье» с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения старшим лейтенантом полиции Натальей Максимовой провела Ольга Артемова. Сотрудники ГИБДД совместно с байкерами создадут школу фигурного вождения мототранспорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]