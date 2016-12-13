О превращении букв в картинки - в программе «Диалоги о культуре»
Когда книги оживают? В гостях у Кристины Радченко побывала художник-иллюстратор Анастасия Слонь. Молодая художница рассказала, как пришла в мир иллюстрации, как умело прочувствовать текст, и почему первое впечатление самое точное. О превращении букв в картинки слушайте в программе «Диалоги о культуре».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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