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О превращении букв в картинки - в программе «Диалоги о культуре»

О превращении букв в картинки - в программе «Диалоги о культуре»

Когда книги оживают? В гостях у Кристины Радченко побывала художник-иллюстратор Анастасия Слонь. Молодая художница рассказала, как пришла в мир иллюстрации, как умело прочувствовать текст, и почему первое впечатление самое точное. О превращении букв в картинки слушайте в программе «Диалоги о культуре».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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