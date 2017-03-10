Группа «Dинамика» — в программе «Ледокол»

Музыкальный проект "Ледокол"

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"Ледокол" - новый музыкальный проект "Радио России. Приморье". Каждую неделю по средам и субботам на борт поднимаются исполнители и группы края. Авторы рассказывают о себе и представляют собственные песни. Жанровых ограничений нет.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждём писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp "Радио России. Приморье" +7 914 076-47-00