Группа «Dинамика» — в программе «Ледокол»
11 октября владивостокский коллектив выпустил первую студийную работу — это песня «Шум». В эфире «Радио России. Приморье» лидер группы «Dинамика» представил сингл, а также концертную и демозаписи.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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