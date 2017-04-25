Запись концерта Алины Кендыш на «Радио России. Приморье»

В среду, 1 ноября, в рамках программы «На ледоколе музыка играет...» свои песни представила владивостокская поп-рок исполнительница Алина Кендыш. В их числе и новые треки, которые войдут в новый альбом.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]