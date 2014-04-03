«Радио России. Приморье»: Станет ли Владивосток столицей «Тотального диктанта»?
Жители Владивостока участвуют в акции «Тотальный диктант». Пишут его не только в России, но и в других странах мира.
Координатор «Тотального диктанта» во Владивостоке Вячеслав Беляков расскажет в своем интервью ведущему «Радио России. Приморье» Сергею Нелюбину, сколько раз город написал тотальный диктант, сколько лет диктант «шагает» по планете и как сделать Владивосток столицей «Тотального диктанта».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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