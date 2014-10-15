«Радио России. Приморье»: Чем опасно нашествие туристов на Пидан?
Рекреационная нагрузка на гору Пидан превышена в 500 раз. С Андреем Михайловичем Сазыкиным, доцентом кафедры географии и устойчивого развития геосистем Школы Естественных наук ДВФУ, членом комиссии по развитию туризма РГО, ведущая «Радио России. Приморье» Кристина Радченко обсудила, чем это опасно для экологического памятника, что так притягивает туристов, и почему турфирмы спекулируют мифами. Эксперт также рассказал о том, какие еще экологические объекты в Приморье находятся в плачевном состоянии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
10.11.2017 Рекреационная нагрузка на гору Пидан превышена в 500 раз
-
16.11.2017 Знаменитая гора Пидан теряет свой первоначальный облик из-за нашествия туристов
-
15.10.2014 В Приморье самой посещаемой горой среди туристов многие годы остается Пидан
-
10.08.2017 «Радио России: Приморье» возобновляет «Диалоги о культуре»
-
05.07.2016 Двое туристов заблудились на Пидане
-
26.02.2016 Приморский турист умер при восхождении на гору Фалаза
Добавить комментарий