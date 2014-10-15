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«Радио России. Приморье»: Чем опасно нашествие туристов на Пидан?

«Радио России. Приморье»: Чем опасно нашествие туристов на Пидан?

Фото: Википедия

Рекреационная нагрузка на гору Пидан превышена в 500 раз. С Андреем Михайловичем Сазыкиным, доцентом кафедры географии и устойчивого развития геосистем Школы Естественных наук ДВФУ, членом комиссии по развитию туризма РГО, ведущая «Радио России. Приморье» Кристина Радченко обсудила, чем это опасно для экологического памятника, что так притягивает туристов, и почему турфирмы спекулируют мифами. Эксперт также рассказал о том, какие еще экологические объекты в Приморье находятся в плачевном состоянии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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