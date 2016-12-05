«Вести FM: Владивосток»: Синоптики рассказали, какая погода ожидается в крае на выходных

Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков рассказал «Вестям FM: Владивосток», чего ждать от погоды на выходных и скоро ли наступит настоящая зима.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «К Приморью подходит циклон из Китая, днем он окажется в акватории Японского моря и будет смещаться в восточном направлении, уйдет в Татарский пролив и дальше в Охотское море. Снег в Приморье начнется во второй половине дня — сначала на юге края, в ночь на субботу снег ожидается во всех районах Приморья. Интенсивный снег, как и предполагалось, пройдет на юго-востоке. На побережье усилится северный ветер, на дорогах гололедица. Ночью при сильном ветре может разыграться метель. В крае снег прекратится ближе к воскресенью. В крае морозно: от —5 до —20 градусов ночью, днем от —3 до —14. Во Владивостоке снег начнется во второй половине дня и закончится в ночь на субботу, усилится северный ветер. На входных без осадков, но холодно».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]