Владивостокская группа «LOST IN GRASS» в программе «Ледокол»

L.i.G основана в 2015-ом году. Сейчас записывает дебютный альбом, премьера которого намечена на начало следующего года.

https://vk.com/lig_pub

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]