«Диалоги о культуре»: Профессия — звукоинженер
Звукорежиссер или звукоинженер — техническая профессия, связанная с обработкой звука. Однако, это лишь сухое определение. Дмитрий Удовиченко — мастер, который подходит к занятию музыкой со всей душой, — лучше других знает, при каких условиях звукоинженеринг будет качественным. О подходе к музыке, путешествиях и лучших музыкальных проектах Владивостока разговариваем со звукоинженером Дмитрием Удовиченко в программе «Диалоги о культуре».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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