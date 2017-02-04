«Диалоги о культуре»: Профессия — звукоинженер

Звукорежиссер или звукоинженер — техническая профессия, связанная с обработкой звука. Однако, это лишь сухое определение. Дмитрий Удовиченко — мастер, который подходит к занятию музыкой со всей душой, — лучше других знает, при каких условиях звукоинженеринг будет качественным. О подходе к музыке, путешествиях и лучших музыкальных проектах Владивостока разговариваем со звукоинженером Дмитрием Удовиченко в программе «Диалоги о культуре».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]