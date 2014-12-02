Междугородний автобус загорелся в дороге в Приморье

В Приморье в одном из междугородних автобусов, следующих из Арсеньева, произошел пожар. Как сообщил «Вестям: Приморье» очевидец происшествия, возможная неисправность транспортного средства стала причиной ЧП.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]