Междугородний автобус загорелся в дороге в Приморье
В Приморье в одном из междугородних автобусов, следующих из Арсеньева, произошел пожар. Как сообщил «Вестям: Приморье» очевидец происшествия, возможная неисправность транспортного средства стала причиной ЧП.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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