«Диалоги о культуре»: Почему Цой мертв?

В гостях у «Диалогов о культуре» Вера Иванова. Современная пытливая художница с необычным взглядом на мир в нашей программе рассказала о том, как организовать фестиваль искусств с минимальным бюджетом, как обустроить общественное пространство, и почему Цой все-таки мертв.

Гость: Вера Иванова — художница, общественный деятель, куратор Региональной Дальневосточной молодежной выставки современного искусства.

Ведущая: Кристина Радченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]