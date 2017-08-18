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Вчера, 15:08
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«Диалоги о культуре»: Почему Цой мертв?

«Диалоги о культуре»: Почему Цой мертв?

В гостях у «Диалогов о культуре» Вера Иванова. Современная пытливая художница с необычным взглядом на мир в нашей программе рассказала о том, как организовать фестиваль искусств с минимальным бюджетом, как обустроить общественное пространство, и почему Цой все-таки мертв.

Гость: Вера Иванова — художница, общественный деятель, куратор Региональной Дальневосточной молодежной выставки современного искусства.

Ведущая: Кристина Радченко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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