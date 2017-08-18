«Диалоги о культуре»: Почему Цой мертв?
В гостях у «Диалогов о культуре» Вера Иванова. Современная пытливая художница с необычным взглядом на мир в нашей программе рассказала о том, как организовать фестиваль искусств с минимальным бюджетом, как обустроить общественное пространство, и почему Цой все-таки мертв.
Гость: Вера Иванова — художница, общественный деятель, куратор Региональной Дальневосточной молодежной выставки современного искусства.
Ведущая: Кристина Радченко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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