«Нам нечего скрывать»: Вице-мэр рассказала всё о питании в детсадах

23 января в вечернем эфире «Радио России. Приморье» заместитель главы Администрации Владивостока Наталья Мальцева рассказала об организации питания детей в дошкольных учреждениях; о компаниях, выигравших аукционы и конкурсы, а также ответила на другие вопросы, волнующие родителей, например: «Чем можно накормить ребенка на 93 рубля?» Ведущий — Егор Коваленко.

Е.К.: «Наталья Васильевна, хотелось бы начать с не менее важного вопроса, который беспокоит всех родителей. Это время привода детей в дошкольные учреждения. Волна возмущения захлестнула интернет, звонками — нашу редакцию. Речь идет о том, что позже 8.20 приводить ребенка нельзя, якобы, он останется без завтрака».

Наталья Мальцева: «Детский сад — это режимное учреждение. В каждом договоре, который родитель подписывает при поступлении ребенка в детсад, содержатся правила приема и регламент пребывания».

Е.К.: «Регламент есть?»

Наталья Мальцева: «Он есть. И каждый родитель пишет, что он согласен с этими правилами. Почему 8.20? Это — время начала завтрака. Но вопрос не в том, будут кормить ребенка или нет: каждый воспитатель должен знать, где находится ребенок на начало дня. Это и контроль за эпидемиологическим состоянием. Ведь если ребенка в саду нет, он болеет или не болеет? Допустим, если более 20% детей в группе отсутствует, то мы должны закрывать группу на карантин. Что касается завтрака. Я хочу всех успокоить: закладка продуктов питания происходит по предыдущему дню. Вариант, при котором ребенка привели, а его не стали кормить, исключен».

Е.К.: «Внеплановые проверки пищеблоков. Перейдем к ним. Не переходили бы, если бы всё было гладко. Они особенно активно проводились в конце года. Сколько мероприятий состоялось, какое количество нарушений»?

Наталья Мальцева: «Вы правильно отметили, Егор, что конец года ознаменовался такими активными публичными проверками. С октября появилось большое количество обращений, около семи. Меньше, чем в предыдущие годы, но мы не могли не реагировать. Эти сигналы возникли после появления информации о переходе одного из поставщиков на полуфабрикаты...»

Будут ли кормить детей полуфабрикатами? Какая сумма заложена на рацион одного ребенка? Сколько должны максимально платить родители за питание? Как можно контролировать этот процесс и как администрации детских садов могут улучшить/ухудшить организацию питания детей — ответы на эти вопросы в аудиоверсии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]