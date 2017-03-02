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Песни группы «Любовь» (г. Артём) в программе «Ледокол»

Песни группы «Любовь» (г. Артём) в программе «Ледокол»

24 января в рамках музыкального проекта «Радио России. Приморье» играли песни артемовской группы «Любовь». Эфир был посвящен памяти Дмитрия Облёзова, который ушел из жизни 15 декабря 2017 года. Рассказать об одной из ярчайших личностей дальневосточного рок-н-ролла '90-х—начала 2000-х, представить его песни пришли коллеги и друзья Дмитрия — журналист Руслан Ко, Михаил Коган (гр. «SИLA») и Сергей Таранов (студия звукозаписи «T-Records»).

Песни группы «Любовь» (г. Артём) в программе «Ледокол»

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

Во Вконтакте,

На Soundcloud,

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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