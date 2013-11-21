Тайфун "Гони" разрушил планы "Газпрома"

Причиной расторжения контракта между администрацией Уссурийска и «Газпром газораспределение Дальний Восток» стала невозможность его исполнения после тайфуна «Гони», обрушившегося на Приморье в 2015 году, сообщает «Вести: Приморье».

После сильных осадков изменилась береговая линия рек Комаровки и Раковки. Это увеличило объемы и стоимость строительства газопровода. Кроме того, АО «РЖД» отозвало согласованное решение по проекту перехода газопроводом через железную дорогу. Если бы «Газпром» знал об этом заранее, то не соглашался бы на условия контракта.

Поэтому власти вынуждены выстраивать взаимоотношения с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по другому принципу. Компания завершит строительство сетей за счет специальной надбавки к тарифу.

Как сообщили, в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа. Контракт, заключенный ранее между МКУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика» и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» вчера был расторгнут в судебном порядке. Последние десять месяцев компания не осуществляла работы в Уссурийске, ссылаясь на изменение геодезических данных и, соответственно, увеличение стоимости строительства.

«Служба единого заказчика-застройщика» обратилась в суд за расторжением контракта. С ответным иском обратилось в суд и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». В результате в арбитражном суде контракт был расторгнут.

Еще до вынесения решения суда администрацией Уссурийского городского округа совместно с краем были предприняты шаги по продолжению газификации территории. В частности, строительство газопровода планировалось закончить за счет специальной надбавки к тарифу газоснабжения.



«Департамент по тарифам Приморского края установил спецнадбавку к тарифу на услуги по транспортировке природного газа, которая позволит дополнительно привлечь около 80 млн рублей в год, – отметила директор департамента энергетики Приморского края Алла Фортун. – По предварительным расчетам, это позволит вернуть инвестиции предприятия в строительство газопровода через пять лет».

Таким образом, 1-й пусковой комплекс и 4-й пусковой комплекс будет достроен за счет средств Газпрома. В процессе эксплуатации сетей компания вернет вложенные деньги за счет спецнадбавки, установленной краем.

«Сегодня ничего не мешает Газпрому возобновить работы по строительству сетей, – отметил глава администрации Евгений Корж. – Муниципалитет со своей стороны выполняет все условия, установленные «дорожной картой», составленной совместно с администрацией Приморского края и с компанией АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Отметим, что по контракту «Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. I этап. I очередь строительства, 1 пусковой комплекс» за три года построено 10,5 км из 17,3 км сетей. Муниципалитетом разработана проектная документация для 4-го и 7-го пускового комплексов (на строительство седьмого комплекса муниципалитет будет привлекать подрядчика самостоятельно). После строительства 4-го пускового комплекса газ поступит в поселок Радужный, после сдачи 7-го пускового комплекса – на котельные Междуречья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]