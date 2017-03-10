28 февраля на «Радио России. Приморье»: концерт Макса ИвАнова

Макс ИвАнов вновь приехал во Владивосток. На этот раз лидер группы «Торба-на-Круче» представит свой новый проект «ивАново детство». Накануне концерта в среду Макс отыграет акустический сет в программе «Ледокол» на «Радио России. Приморье».

Проект «ивАново детство» стартовал в ноябре 2015-го года. Благодаря краудфандинговой кампании был записан первый альбом под названием «Жизнь на плёнке»:

«В этой работе я не буду придерживаться одного выбранного стиля или жанра. Нет ни границ, ни пределов. Это проект моей полной ответственности за результат и полной безответственности в части методов его достижения. Важна только одна задача — удивлять и удивляться самостоятельно», — говорит Макс о своём проекте.

Песни проектов «ивАново детство» и «Торба-на-Круче» — в программе «Ледокол».

Прямой эфир начнётся 28 февраля в 11.10.

Слушайте и задавайте свои вопросы по номеру WhatsApp: +7 (914) 076-47-00.

«Радио России. Приморье»: Владивосток 102,1 FM, Находка 101,4 FM, Уссурийск 106,0 FM.

Online здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]