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«Чуркин — это владивостокский Тибет»: группа «Туманный стон» в программе «Ледокол»

«Чуркин — это владивостокский Тибет»: группа «Туманный стон» в программе «Ледокол»

7 марта спустя два года владивостокская группа «Туманный стон» даст концерт в оригинальном составе: Леонид Штительман, Сергей Соловьёв, Евгений Звидённый и Константин Шуваев. Перед выступлением участники евро-панк коллектива зашли в гости на «Радио России. Приморье».

Как счастливая нога приморских музыкантов меняла государственные и развлекательные организации приморской столицы? В результате сотрудничества каких «анклавов» Владивостока появился «Туманный стон», и как водитель такси по имени Ольга стала первой мартовской поклонницей группы? Старые/новые песни и ответы на вопросы в записи эфира программы «Ледокол».

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

Во Вконтакте,

На Soundcloud,

На Mixcloud.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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