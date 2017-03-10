«Чуркин — это владивостокский Тибет»: группа «Туманный стон» в программе «Ледокол»
7 марта спустя два года владивостокская группа «Туманный стон» даст концерт в оригинальном составе: Леонид Штительман, Сергей Соловьёв, Евгений Звидённый и Константин Шуваев. Перед выступлением участники евро-панк коллектива зашли в гости на «Радио России. Приморье».
Как счастливая нога приморских музыкантов меняла государственные и развлекательные организации приморской столицы? В результате сотрудничества каких «анклавов» Владивостока появился «Туманный стон», и как водитель такси по имени Ольга стала первой мартовской поклонницей группы? Старые/новые песни и ответы на вопросы в записи эфира программы «Ледокол».
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
Во Вконтакте,
На Soundcloud,
На Mixcloud.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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