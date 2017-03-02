Десятый обзорный выпуск музыкального проекта «Ледокол»
Каждый пятый выпуск музыкального проекта «Радио России. Приморье» — это обзор месяца. В этой программе услышим группы «Линии Сердца», «Haze Blanket», «Grunde» и «Республика Марс».
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
Во Вконтакте,
На Soundcloud,
На Mixcloud.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.02.2018 Девятый обзорный выпуск музыкальной программы «Ледокол»
-
07.11.2017 Седьмой обзорный выпуск программы «Ледокол»
-
10.07.2017 «Ледокол»: пятый обзорный выпуск
-
14.06.2017 Рэп-исполнитель DэCoDe в программе «Ледокол»
-
05.05.2017 «Ледокол»: третий обзорный выпуск
-
02.03.2017 Олег Чубыкин с премьерой песни в программе «Ледокол»
Добавить комментарий