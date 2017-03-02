Десятый обзорный выпуск музыкального проекта «Ледокол»

Каждый пятый выпуск музыкального проекта «Радио России. Приморье» — это обзор месяца. В этой программе услышим группы «Линии Сердца», «Haze Blanket», «Grunde» и «Республика Марс».

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]