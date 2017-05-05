Группа «Catchers Groove» в программе «Ледокол»

Участником очередного выпуска музыкального проекта «Радио России. Приморье» стало музыкально-барабанное шоу из Владивостока, группа «Catchers Groove». Она образовалась в 2015-ом году. Ближайшие летом выйдет первый EP-альбом коллектива, презентовать который они будут туром не только в городах России, но и в районных центрах Приморского края.

http://www.catchersgroove.ru/

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]