Группа «Catchers Groove» в программе «Ледокол»
Участником очередного выпуска музыкального проекта «Радио России. Приморье» стало музыкально-барабанное шоу из Владивостока, группа «Catchers Groove». Она образовалась в 2015-ом году. Ближайшие летом выйдет первый EP-альбом коллектива, презентовать который они будут туром не только в городах России, но и в районных центрах Приморского края.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
Во Вконтакте,
На Soundcloud,
На Mixcloud.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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