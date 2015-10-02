«Радио России. Приморье. Интервью»: Желание власти попиариться оставило 750 семей без жилья во Владивостоке

В эфире «Радио России. Приморье» вышло интервью, посвященное проблемам дольщиков и долгостроев в крае. Гость студии — депутат ЗС ПК, член фракции КПРФ Андрей Ищенко — рассказал о степени готовности и неготовности сектора «Д» в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Сейчас строительство приостановлено. Идет поиск кредиторов для «разморозки» объекта.

При этом он пояснил, что проблема возникла из-за стоимости квадратного метра в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»:

«Кто виноват? Власть виновата. Та власть, которая находилась в тот момент у руля, которая принимала граждан в эту программу по ставке в 35 тысяч рублей за кв. метр— это абсолютно невозможная, нереальная цифра. Потому что сегодня во Владивостоке при строительстве монолитных домов и подключении к сетям цифра может колебаться в районе 45—50 тысяч рублей. Но даже если вернуться в 2014—2015 год, то стоимость составит от 38 до 42 тысяч рублей. Там сыграло злую шутку желание попиартиться, создать прецедент в ДФО, что такое можно строить. И я скажу Вам, что там пострадали порядка 750 семей», — заявил Андрей Ищенко.

В случае чего возобновится строительство сектора «Д» в Снеговой Пади? На какой стадии находится принятие закона об обманутых дольщиках? Когда и где появятся памятник и сквер «Детям Войны»?

Полное интервью — в аудиоверсии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]