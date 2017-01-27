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«Диалоги о культуре»: «У нас нет проблем с любовью к Владивостоку» — Захар Воробьев о проекте «Квадролампа»

«Диалоги о культуре»: «У нас нет проблем с любовью к Владивостоку» — Захар Воробьев о проекте «Квадролампа»

В гостях у «Диалогов о культуре» Захар Воробьев. Владивостокский художник, музыкант и участник творческой коллаборации «Квадролампа» рассказал, что для него есть искусство и как сделать Владивосток лучше.

Гость студии: Захар Воробьев.

Беседовала: Кристина Радченко.

К.Р.: «Как художественное искусство пришло в твою жизнь?»

З.В.: «Вася пришел ко мне в студию и сказал: «Захар, рисуй»! Это он ввел меня в художественный мир. Я всегда наблюдал за искусством, снимал, фотографировал. Но до творчества не доходили руки, не хватало какой-то уверенности в себе. А Вася помог мне в этом, в чем-то обучил».

К.Р.: «Как сделать город лучше?»

З.В.: «Надо его любить, и он сам станет лучше».

К.Р.: «Где черпать вдохновение?»

З.В.: «На вдохновение и музу я не делаю ставки. Конечно, они существуют, но на одном вдохновении ничего не произойдет, это всегда работа. Нужно найти интерес в деле, и ты будешь находиться «в потоке». Настанет момент, когда трудно, когда ты устал, но основа должна быть такая».

Продолжение — в аудиоверсии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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