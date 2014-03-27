Елена Гаффорова: «Предпринимательство — один из приоритетов развития»

Гость студии: Елена Гаффорова, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента, директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ.

Беседовала: Кристина Радченко.



К.Р.: «4—5 июня в Дальневосточном федеральном университете прошла II Международная конференция, посвященная вопросам миграции на Дальнем Востоке, основным организатором которой выступает Школа экономики и менеджмента ДВФУ. Почему вы проявили такую инициативу проводить конференцию?

Е.Г.: «Мы являемся одним из организаторов конференции. С нами в партнерстве подготовкой конференции занимался институт социально-политических исследований Российской Академии наук, и нашим партнером является Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. И конечно, вопросы миграции для нашего региона очень чувствительна. Первая конференция прошла три года назад, и проблемы, поставленные тогда, активно изучались. И в этом году настало время вновь встретиться, посмотреть на результаты работы».

К.Р.: «Я отмечу, что уже в наступающем сентябре 2018 года в Школе будет запущена новая образовательная программа «Управление социально-демографическим развитием Дальнего Востока». Что подразумевает эта программа?»

Е.Г.: «Это продолжение инициатив и партнерства с АРЧК. Когда мы поняли, что программные документы «пробуксовывают» на территориях, одной из причин мы видим отсутствие специалистов, которые способны правильно формировать программы демографического развития в регионе. Мы решили, что нужно готовить таких специалистов».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]