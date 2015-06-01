«Школьное радио» от 1 июня 2018 года
Корреспонденты «Школьного радио» поздравили юных приморцев с Днем защиты детей и началом летних каникул.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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