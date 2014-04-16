Актуальные вопросы миграции обсудят за круглым столом на «Радио России. Приморье»

Круглый стол на «Радио России. Приморье». На актуальные вопросы, связанные с пересечением границы граждан России в летний период, отвечают специалисты.

Специалист по вопросам пограничного контроля Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю Андрей Хомутов.

Главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных процедур и таможенного контроля ДВТУ Елена Тертышная.

Начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по ПК Екатерина Литвинова.

Ограничения на выезд, правила пересечения туристами границы в том числе с несовершеннолетними, что и в каком объеме можно перевозить за рубеж. В четверг на «Радио России. Приморье» на частоте 102,1 ФМ, в 13.10.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]