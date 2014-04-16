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Актуальные вопросы миграции обсудят за круглым столом на «Радио России. Приморье»

Актуальные вопросы миграции обсудят за круглым столом на «Радио России. Приморье»

Круглый стол на «Радио России. Приморье». На актуальные вопросы, связанные с пересечением границы граждан России в летний период, отвечают специалисты.

Специалист по вопросам пограничного контроля Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю Андрей Хомутов.

Главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных процедур и таможенного контроля ДВТУ Елена Тертышная.

Начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по ПК Екатерина Литвинова.

Ограничения на выезд, правила пересечения туристами границы в том числе с несовершеннолетними, что и в каком объеме можно перевозить за рубеж. В четверг на «Радио России. Приморье» на частоте 102,1 ФМ, в 13.10.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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