Актуальные вопросы миграции обсудят за круглым столом на «Радио России. Приморье»
Круглый стол на «Радио России. Приморье». На актуальные вопросы, связанные с пересечением границы граждан России в летний период, отвечают специалисты.
Специалист по вопросам пограничного контроля Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю Андрей Хомутов.
Главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных процедур и таможенного контроля ДВТУ Елена Тертышная.
Начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по ПК Екатерина Литвинова.
Ограничения на выезд, правила пересечения туристами границы в том числе с несовершеннолетними, что и в каком объеме можно перевозить за рубеж. В четверг на «Радио России. Приморье» на частоте 102,1 ФМ, в 13.10.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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