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Eva Star в программе «Ледокол»

Eva Star в программе «Ледокол»

18 июля поп-певица Eva Star из Владивостока стала гостьей прямого эфира на «Радио России. Приморье».

В программе «Ледокол» она рассказала о главных хитах своего творчества и лично представила каждую песню.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

Во Вконтакте,

На Soundcloud,

На Mixcloud.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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