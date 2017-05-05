Eva Star в программе «Ледокол»
18 июля поп-певица Eva Star из Владивостока стала гостьей прямого эфира на «Радио России. Приморье».
В программе «Ледокол» она рассказала о главных хитах своего творчества и лично представила каждую песню.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
Во Вконтакте,
На Soundcloud,
На Mixcloud.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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