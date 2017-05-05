Новости Музыкальный проект "Ледокол"

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«Динамика», «Team», «Факел» и «МоРе» в программе «Ледокол»

«Динамика», «Team», «Факел» и «МоРе» в программе «Ледокол»

Запись 13-го обзорного выпуска музыкального проекта «Радио России. Приморье». На борту «Ледокола» владивостокские группы «Динамика», «Team», «Факел» и «МоРе».

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье»: +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»

Во Вконтакте,

На Soundcloud,

На Mixcloud.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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