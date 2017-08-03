«Дачный вопрос» — работы в августе
Тема выпуска: Работы на участке в августе
В последний летний месяц у садовода есть возможность насладиться плодами своего труда, порадоваться урожаю. Растения в этот период заканчивают рост, но продолжают развитие различных органов и тканей, они закладывают цветковые почки, готовятся к зимовке. Собрав плоды, не забудьте позаботиться о деревьях и кустарниках, чтобы они принесли вам урожай в следующем году. Подробнее о работах, которые необходимо провести на своем участке в августе, расскажем в этом выпуске программы «Дачный вопрос».
Гость студии: Надежда Шалковникова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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