«Радио России. Приморье»: «Глубина резкости» настроена на Приморье

Фотофестиваль «Глубина резкости» пройдет во Владивостоке с 17 по 19 августа. На площадке мероприятия соберутся как новички фотоискусства, так и профессиональные фотографы. В студии «Радио России. Приморье» побывали организаторы фестиваля — Наталья Макагонова, Денис Карепанов, Вера Демидкова и рассказали о том, что ждет участников фестиваля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]