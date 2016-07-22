«Радио России. Приморье»: «Жизнь без прикрас» — авторы о фотовыставке «Япония — далекая и близкая»

Во Владивостоке представлена коллективная фотовыставка «Япония — далекая и близкая». Работы четырех приморских авторов показывают Страну Восходящего Солнца с разных сторон и опровергают устоявшиеся мифы. Увидеть Японию глазами наших фотографов можно ежедневно в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры с 10.00 до 18.00 до 12 августа. Подробнее о работах, которые можно увидеть на выставке, — на волнах радиостанции «Радио России. Приморье» рассказали одни из авторов фотографий: Ольга Кускова и Юрий Яроцкий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]