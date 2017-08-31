«Дачный вопрос» — консервация овощей
Август — горячая пора для приморских дачников, месяц сбора урожая и заготовок на зиму. В программе «Дачный вопрос» на этот раз поговорим об овощах, которые могут порадовать нас и зимой. О том, как можно сохранить и законсервировать любимые продукты, слушайте в этом выпуске.
Рассказывает: Надежда Шалковникова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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