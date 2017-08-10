«Диалоги о культуре»: «Хлебозавод» — проект интересный каждому
Наука и искусство совместимы. Не верите? Гостьи этого выпуска программы «Диалоги о культуре» изменят ваше представление о культуре современности. Почему центр современной культуры «Хлебозавод» интересен каждому, книжный магазин этого центра лучший во Владивостоке, и какие образовательные программы и выставки порадуют приморцев в ближайшем будущем — рассказали руководитель ЦСК «Хлебозавод» Ольга Бурасова и руководитель образовательных программ «Хлебозавода» Кристина Александрова.
Автор программы: Кристина Радченко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.01.2018 «Диалоги о культуре»: Почему Цой мертв?
-
08.12.2017 Евгения Ребеченко в гостях у программы "Диалоги о культуре"
-
15.09.2017 О превращении букв в картинки - в программе «Диалоги о культуре»
-
01.09.2017 «Диалоги о культуре»: К кому приходит «Кот Бродского»?
-
18.08.2017 «Диалоги о культуре»: Приморье нуждается в классической гитаре
-
10.08.2017 «Радио России: Приморье» возобновляет «Диалоги о культуре»
Добавить комментарий