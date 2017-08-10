«Диалоги о культуре»: «Хлебозавод» — проект интересный каждому

Наука и искусство совместимы. Не верите? Гостьи этого выпуска программы «Диалоги о культуре» изменят ваше представление о культуре современности. Почему центр современной культуры «Хлебозавод» интересен каждому, книжный магазин этого центра лучший во Владивостоке, и какие образовательные программы и выставки порадуют приморцев в ближайшем будущем — рассказали руководитель ЦСК «Хлебозавод» Ольга Бурасова и руководитель образовательных программ «Хлебозавода» Кристина Александрова.

Автор программы: Кристина Радченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]