Как в Приморье будут праздновать еврейский Новый год?
Сентябрь — праздничный месяц для евреев. О том, как в Приморье будут праздновать еврейский Новый год и другие значимые традиционные праздники, радиостанции «Радио России. Приморье» рассказал раввин Приморского края и Владивостока Шимон Варакин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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