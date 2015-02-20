Сентябрь — праздничный месяц для евреев. О том, как в Приморье будут праздновать еврейский Новый год и другие значимые традиционные праздники, радиостанции «Радио России. Приморье» рассказал раввин Приморского края и Владивостока Шимон Варакин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]